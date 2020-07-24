30-летний житель одного из сел Скадовского района удерживал в сарае 13 человек, приехавших на заработки из центральных и западных областей, и заставлял их бесплатно работать по 15 часов в поле.
Он просто звадавав людей в аренду местным фермерам, а заработанные ими деньги забирал себе. Полиция узнала об этом от двух работников, которым удалось сбежать.
Для освобождения других пленников провели спецоперацию.
Среди освобожденных — люди в возрасте от 19 до 53 лет, в том числе две женщины.
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Так называемый рабовладелец, который называл себя бригадиром, заставлял их работать под палящим солнцем с 5.00 и до сумерек за спальное место и еду, деньги обещал выплатить в конце сезона.
Все 13 человек жили в сарае в антисанитарных условиях.
Рабочую силу мужчина искал среди социально незащищенных категорий населения в Кировоградской и Закарпатской областях, обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание.
Когда же люди приезжали, их запугивали и принуждали к тяжелому труду.
Против него возбуждено дело по ст.146 УКУ — Незаконное лишение свободы или похищение человека. Также решается вопрос об открытии производства по ст.149 — Торговля людьми.
Чаще всего украинцы попадают в трудовое рабство за рубежом, в частности в России.
По данным Международной организации по миграции, за последние три года около 49 тыс. граждан Украины стали жертвами торговли людьми, 94% из них попали именно в трудовое рабство, а 65% подверглись эксплуатации на территории РФ.