Негода в Україні: злива заблокувала туристів біля водоспаду

У Богородчанському районі Івано-Франківської області через сильні зливи у річці Манявка різко піднявся рівень води, який заблокував дві туристичні групи.

Відпочивальники поверталися з Манявського водопаду, але затоплена річка перекрила рух 18 осіб.

З 21.38 рятувальники намагалися визволити туристів за допомогою мотузок. Через швидку течію вони не могли застосувати снігоболотохід.

Пізніше вияснилося, що ще одна група туристів в кількості 12 осіб, зокрема 3 дітей, перебувають поблизу на чотиьох квадроциклах.

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О 6.12 рятувальники за допомогою вантажного автомобіля підвищеної прохідності переправили через водні перешкоди групу туристів з 10 осіб, зокрема 3 дітей – стан потерпілих задовільний.















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о 09.50 туристичну групу з 12 осіб вдалося перевести через річку в селі Манява. Всі туристи перебувають у безпечному місці, медичної допомоги не потребують.

Шквальні дощі та грози накривають Україну вже не вперше від початку місяця. 14 червня через негоду знеструмленими залишилися понад 300 населених пунктів у дев’яти областях, а у ніч з 14 на 15 червня негода знеструмила понад 170 населених пунктів.