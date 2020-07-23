44-річний київський бізнесмен, віце-президент боксерського клубу Ігор Плекан разом з 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочила з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У чоловіка влучили щонайменше чотири кулі, проте він зміг з’їхати з дороги у поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Весь цей час поряд був син, якого дивом не поранили.

Кілери дали переляканому хлопчику шанс на порятунок і наказали тікати якнайдалі.

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І він побіг додому, а потім показав матері, де шукати батька. Проте рятувати його було запізно – поранення були смертельними.

Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.

У поліцейських вже є оперативні напрацювання, найближчим часом будуть гучні затримання фігурантів вбивства.

У Краматорську Донецької області затримали 15-річного підлітка, який, захищаючи батька, з рушниці застрелив одного кредитора і тяжко поранив іншого.

Вони приїхали до будинку чоловіка, щоб забрати борг, виникла сварка, яку почув син власника оселі. Хлопець взяв у гаражі рушницю і вистрілив у бік кредиторів.