На курорті Залізний Порт Херсонської області 29 липня відпочивальник вдарив у обличчя народного депутата від Слуги народу Андрія Одарченка.

Правоохоронцям за годину вдалось знайти нападника, заявили у поліції Херсонської області.

За даними силовиків, чоловіка затримували вже за нанесення легких тілесних ушкоджень. Нині його відпустили, але проти нього відкрили провадження.

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За інформацією Вартових Еспресо, потерпілим виявився депутат Андрій Одарченко. Він відпочивав в кафе. Між ним і іншим відвідувачем виник конфлікт. Чоловік вдарив нардепа кулаком в обличчя.

Депутат відмовився проходити медичний огляд. Але поліція все одно почала розслідування.

Депутат Слуги народу захворів на коронавірус

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев захворів на коронавірус.Народний депутат представляє президентську партію Слуга народу.

Нардеп зазначив, що тест на Covid-19 здав 27 липня, але від кого міг заразитися, не знає. Всіх, хто контактував з ним, Гетманцев також попросив зробити тест.