На курорте Железный Порт Херсонской области 29 июля отдыхающий ударил в лицо народного депутата от Слуги народа Андрея Одарченко.

Правоохранителям за час удалось найти нападающего, заявили в полиции Херсонской области.

По данным силовиков, мужчины задерживали уже за нанесение легких телесных повреждений. Сейчас его отпустили, но против него открыли производство.

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По информации Стражей Эспрессо, пострадавшим оказался депутат Андрей Одарченко. Он отдыхал в кафе и между ним и другим посетителем возник конфликт. Мужчина ударил депутата кулаком в ​​лицо.

В соцсетях опубликовали видео части конфликта между Одарченко и работником пляжа. На нем видно, как он ругается со спасателем.

Одарченко требует у мужчины микрофон и заявляет, что он нардеп. В ответ люди кричат ему Ганьба.

Депутат отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование.

Депутат Слуги народа заболел коронавирусом

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заболел коронавирусом. Народний депутат представляет президентскую партию Слуга народа.

Нардеп отметил, что тест на Covid-19 сдал 27 июля, но от кого мог заразиться, не знает. Всех, кто контактировал с ним, Гетманцев также попросил сделать тест.

Источник : Нацполиция

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