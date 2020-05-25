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Факти / Надзвичайні події

У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній

У Харківській області чоловік і жінка у власному фермерському господарстві вербували людей і примушували їх працювати безкоштовно.

Так, під час обшуків правоохоронці знайшли дев’ятеро осіб, які піддавалися примусовій трудовій експлуатації та не отримували заробітну плату.

Серед них  троє жінок, п’ятеро чоловіків і одна неповнолітня особа. Також було вилучено 66 бойових патронів та один запал від гранати.

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  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
  • У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній
У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній / 6 фотографий

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 КК України за фактом торгівлі людьми у формі вербування та переміщення осіб з використанням обману та уразливого стану, вчиненої з метою трудової експлуатації у вигляді примусової праці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області викрили канал торгівлі людьми.

Джерело: Прокуратура Харківської області

Фото: Прокуратура Харківської області

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