У Харківській області чоловік і жінка у власному фермерському господарстві вербували людей і примушували їх працювати безкоштовно.

Так, під час обшуків правоохоронці знайшли дев’ятеро осіб, які піддавалися примусовій трудовій експлуатації та не отримували заробітну плату.

Серед них троє жінок, п’ятеро чоловіків і одна неповнолітня особа. Також було вилучено 66 бойових патронів та один запал від гранати.

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У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній / 6 фотографий

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 КК України за фактом торгівлі людьми у формі вербування та переміщення осіб з використанням обману та уразливого стану, вчиненої з метою трудової експлуатації у вигляді примусової праці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області викрили канал торгівлі людьми.

Джерело: Прокуратура Харківської області

Фото: Прокуратура Харківської області