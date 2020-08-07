Авіакатастрофа в Індії: літак авіакомпанії Air India розбився

В Індії у штаті Керала у місті Каріпур літак авіакомпанії Air India здійснив жорстку посадку і викотився за межі злітної смуги.

За попередньою інформацією, на борту перебувало від 170 до 191 людини. Повідомляють, що пілот літака помер на місці, другий пілот у критичному стані госпіталізований в лікарню.

Щонайменше троє людей загинули. ЗМІ повідомляють, що понад 50 пасажирів поранені, їх госпіталізували.

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Відомо, що літак виконував рейс з Дубая. ЗМІ повідомляють, що корпус літака частково зруйновано.

За попередніми даними, в літаку перебували жителі, які не могли раніше повернутися додому через карантин.

Нещодавно авіакатастрофа сталася у США. В американському Ноксвіллі (штат Теннессі) вертоліт Eurocopter EC-130 з чотирма людьми на борту впав у річку.

Троє з постраждалих врятувалися, вони випливли самостійно і не потребували допомоги медиків.

Незабаром рятувальники на човнах знайшли тіло загиблого пасажира.

Джерело: Indian Express, The Times of India

Фото: bbbreaking