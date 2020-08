Вертоліт Eurocopter EC-130 з чотирма людьми на борту увечері 3 серпня впав у річку в американському Ноксвіллі (штат Теннессі).

Троє з постраждалих врятувалися, вони випливли самостійно і не потребували допомоги медиків.

Незабаром рятувальники на човнах знайшли тіло загиблого пасажира.

Читайте: У Туреччині розбився літак-розвідник: загинули семеро поліцейських

Multiple agencies are working a helicopter crash in the Tennessee River between Alcoa Highway and Sequoyah Hills. Please stay away from the area as emergency crews respond for rescue efforts. We will update as more information becomes available. pic.twitter.com/fDEW8u5FE5

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) August 4, 2020