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Вертоліт з людьми впав у річку в США, є жертва

Вертоліт Eurocopter EC-130 з чотирма людьми на борту увечері 3 серпня впав у річку в американському Ноксвіллі (штат Теннессі).

Троє з постраждалих врятувалися, вони випливли самостійно і не потребували допомоги медиків.

Незабаром рятувальники на човнах знайшли тіло загиблого пасажира.

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Національній раді з безпеки на транспорті належить встановити ймовірну причину аварії.

У штаті Юта в липні легкомоторний літак Piper-32 впав на житлові будинки. Внаслідок катастрофи загинули три пасажири, серед них – дев’ятимісячна дитина.

Всього на борту знаходилося шість осіб – усіх госпіталізували. Постраждала також жінка похилого віку, яка перебувала в будинку під час аварії літака.

Після авіакатастрофи спалахнула пожежа, пошкоджено три будівлі.

Джерело: WVLT

Фото: Knoxville Police TN

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