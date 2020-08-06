Заради квартири: у Києві жінка вбила чоловіка та спалювала його рештки у лісі

У лісовому масиві на околиці столиці жінка спалювала рештки свого коханця, якого вбила заради отримання квартири.

Правоохоронці саме патрулювали лісосмугу та ганяли тих, хто палить відкриті вогнища, тоді і помітили дивне вогнище і жінку поряд.

– Була встановлена особа затриманої жінки. Вона виявилася іноземка, яка останнім часом мешкала на території України, – зазначив в.о. керівника поліції Києва Віктор Нечитайло.

Розслідування привело поліцію у сусідній район, де у квартирі дев’ятиповерхівки на них чекало розчленоване тіло 39-річного чоловіка. Жінка спалила його кінцівки, а внутрішні органи поставила у морозилку.

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Розчленування Енді Картрайта

Про те, що українського репера Енді Картрайта знайшли розчленованим у власній квартирі, стало відомо 30 липня.

Незважаючи на те, що про смерть повідомила його ж дружина Марина Кохал, вже незабаром вона стала головною підозрюваною у справі.

Через адвокатів вона заявила, що Енді помер внаслідок передозування наркотиками, а тіло їй довелося розчленувати, щоб вберегти репера від пліток та поганої слави.

Натомість остання експертиза довела відсутність будь-яких наркотиків в організмі репера.

Суд відправив Марину Кохал в СІЗО, поки триватиме розслідування справи.

Репер Енді Картрайт зробив собі кар’єру у Санкт-Петербурзі, а родом він із Ніжина Чернігівської області.

Знайомі подружжя розповідали, що останні декілька років Марина дуже захопилася езотерикою та психологією вбивств.