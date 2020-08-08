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Факти / Надзвичайні події

Тіло валялося на подвір’ї тиждень: на Полтавщині чоловік вбив свого товариша

У Полтавській області у селі Недогарки на одному з подвір’їв знайшли труп, який валявся під деревом тиждень і був закутаний у ковдру.

Як з’ясувалося, мертвим виявився 46-річний чоловік, який приїхав в гості до свого товариша.

Разом вони випивали, тоді ж між чоловіками виникла сварка. П’яний господар вдарив гостя металевим совком і поклав у літній кухні. А коли за два дні вбитий почав розкладатися, то його витягнули надвір і залишили під пекучим сонцем.

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Приблизно за тиждень 43-річний господар все-таки вирішив поховати труп свого товариша і почав копати яму в кінці двору. Але вже не встиг цього зробити, бо сусід викликав поліцію.

Чоловіка затримали і взяли під вартою на 60 діб. У разі доведення провини йому загрожує щонайменше сім років позбавлення волі.

Нещодавно жорстоке вбивство сталося у столиці. У Києві жінка розчленувала співмешканця, а його кінцівки намагалася спалити у вогні.

Правоохоронці встановили, що загиблий та жінка були знайомі і раніше жили разом.

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