Співробітник Служби безпеки України та військовий пенсіонер були затримані за передачу секретних матеріалів за кордон. Носій вони заховали у цукерку.

Правоохоронець виконував завдання так званих кураторів. Він збирав інформацію, яка є державною таємницею, аби передати представникам спецслужб іноземної держави.

Інформацію співробітник СБУ передавав через кур’єра – військового пенсіонера.

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– Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України, – заявили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.



















Співробітник СБУ та екс-військовий передавали секретні дані у цукерках / 5 фотографий

СБУ викрила схеми Укрбуду

Керівництво Укрбуд викрили на корупційних зловживаннях під час зведення об’єктів та транспортування радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні.

Незаконним відмиванням грошей на ЧАЕС займалися ТОВ БК Укрбудмонтаж та ПрАТ Укренергомонтаж, які входять до корпорації.