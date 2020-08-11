Співробітник СБУ та екс-військовий передавали секретні дані у цукерках

Співробітник Служби безпеки України та військовий пенсіонер були затримані за передачу секретних матеріалів за кордон. Носій вони заховали у цукерку.
Правоохоронець виконував завдання так званих кураторів. Він збирав інформацію, яка є державною таємницею, аби передати представникам спецслужб іноземної держави.
Інформацію співробітник СБУ передавав через кур’єра – військового пенсіонера.
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– Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України, – заявили у прес-службі Офісу генпрокурора.
Чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.
СБУ викрила схеми Укрбуду
Керівництво Укрбуд викрили на корупційних зловживаннях під час зведення об’єктів та транспортування радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні.
Незаконним відмиванням грошей на ЧАЕС займалися ТОВ БК Укрбудмонтаж та ПрАТ Укренергомонтаж, які входять до корпорації.