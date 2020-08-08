У селі Немішаєве Бородянського району Київської області 82-річний киянин збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході та зник з місця ДТП.

Інформація про подію надійшла до поліції, після чого правоохоронці оперативно відшукали чоловіка.

Вони вилучили автомобіль з ушкодженнями після аварії.

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Літнього водія затримали, він перебуває у СІЗО. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Постраждалого хлопчика доправили до лікарні, у нього зламана ключиця.

ДТП у Чернівцях з постраждалою

8 серпня у Чернівцях сталася ДТП з постраждалою. Автомобіль Volkswagen Passat збив літню жінку, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.

У результаті зіткнення 61-річній жінці відірвало гомілку.

За попередньою інформацією, аварія сталася через несправність транспортного засобу.