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Факти / Надзвичайні події

В Івано-Франківській області водій мікроавтобуса в’їхав у легковик, три жертви

9 серпня в Рожнятівському районі Івано-Франківської області три людини загинули через ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes і автомобіля ВАЗ.

Двоє людей постраждали. З них одна 2-річна дитина.

У селищі Перегінське 26-річний водій Mercedes-Benz Vito 120 протаранив ВАЗ-217230.

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Водій і два пасажири ВАЗ загинули на місці. Ще два пасажири ВАЗ госпіталізовані з травмами голови і тулуба.

Водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,42 проміле в крові. Тілесних ушкоджень він не отримав.

  • ДТП в Івано-Франківській області: три жертви
  • ДТП в Івано-Франківській області: три жертви
  • ДТП в Івано-Франківській області: три жертви
  • ДТП в Івано-Франківській області: три жертви
В Івано-Франківській області водій мікроавтобуса в’їхав у легковик, три жертви / 2 фотографии

ДТП на Старообухівській трасі

6 серпня на Старообухівській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП. В результаті аварії між двома BMW загинули три людини, ще двоє постраждали.

Один із автомобілей після зіткнення перетворився на бляшанку.

Джерело: Івано-Франківська ОДА

Фото: Діана Данилюк

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