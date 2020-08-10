ДТП в Івано-Франківській області: три жертви

9 серпня в Рожнятівському районі Івано-Франківської області три людини загинули через ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes і автомобіля ВАЗ.
Двоє людей постраждали. З них одна 2-річна дитина.
У селищі Перегінське 26-річний водій Mercedes-Benz Vito 120 протаранив ВАЗ-217230.
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Водій і два пасажири ВАЗ загинули на місці. Ще два пасажири ВАЗ госпіталізовані з травмами голови і тулуба.
Водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,42 проміле в крові. Тілесних ушкоджень він не отримав.
ДТП на Старообухівській трасі
6 серпня на Старообухівській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП. В результаті аварії між двома BMW загинули три людини, ще двоє постраждали.
Один із автомобілей після зіткнення перетворився на бляшанку.
Джерело: Івано-Франківська ОДА
Фото: Діана Данилюк