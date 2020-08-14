Вилетів з дороги після ДТП: у Києві автомобіль врізався у кав’ярню

У Києві на перехресті Княжого Затону та Дніпровської набережної сталася ДТП.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів водій авто Mazda вилетів з дороги і в’їхав прямісінько у кав’ярню.

За попередньою інформацією, відвідувачів у приміщенні не було. Наразі на місці працюють лікарі та правоохоронці.

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Відомо, що водія Mazda госпіталізували у критичному стані. У продавця травмована рука.

Напередодні схожа ДТП сталася під Києвом. Водієві автобуса стало зле за кермом, через що він не впорався з керуванням і влетів у магазин.

Під час аварії у ньому перебувала 50-річна продавчиня. На щастя, їй вдалося сховатися за холодильниками та вижити.

Джерело: dtp.kiev.ua