Спалювала кінцівки у лісі: у Києві жінка розчленувала співмешканця

У Києві на Троєщині затримали жінку, яка намагалася спалити на багатті кінцівки розчленованого чоловіка.

Моторошний інцидент стався ввечері 5 серпня.

Рештки тіла чоловіка 1981 року народження було знайдено в квартирі у Дніпровському районі.

– Правоохоронці поспілкувалися з сусідами і встановили, що він та жінка, яку виявили у лісосмузі, були знайомі та раніше жили разом. А відтак у порядку статті 208 КПК України її затримали, – йдеться у повідомленні.

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У затриманої жінки немає українського громадянства – у Києві вона проживала останні декілька років.

Для встановлення усіх причин та обставин смерті проведуть низку експертиз.

Розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Якщо вину жінки буде доведено, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розчленування Енді Картрайта

Про те, що українського репера Енді Картрайта знайшли розчленованим у власній квартирі, стало відомо 30 липня.

Незважаючи на те, що про смерть повідомила його ж дружина Марина Кохал, вже незабаром вона стала головною підозрюваною у справі.

Через адвокатів вона заявила, що Енді помер внаслідок передозування наркотиками, а тіло їй довелося розчленувати, щоб вберегти репера від пліток та поганої слави.

Натомість остання експертиза довела відсутність будь-яких наркотиків в організмі репера.

Суд відправив Марину Кохал в СІЗО, поки триватиме розслідування справи.

Репер Енді Картрайт зробив собі кар’єру у Санкт-Петербурзі, а родом він із Ніжина Чернігівської області.

Знайомі подружжя розповідали, що останні декілька років Марина дуже захопилася езотерикою та психологією вбивств.