Зв’язав і душив: у Києві чоловік вбив 16-річну доньку через зауваження

У Києві 52-річного чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі за вбивство 16-річної доньки.

Злочин стався ще у вересні 2019 року в одній із квартир на вулиці Попова в Оболонському районі столиці.

Донька зробила зауваження батьку, який повернувся додому у нетверезому стані. Під час конфлікту чоловік наніс дівчинці декілька ударів в область голови, після чого зв’язав та задушив.

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Від отриманих травм дівчина померла на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав себе винним у вчиненні злочину. Але суд визнав його винним за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Нещодавно моторошне вбивство сталося у Києві на Троєщині. Жінка розчленувала співмешканця і намагалася спалити на багатті його кінцівки.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва