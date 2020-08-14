В Атланті (штат Джорджія, США), 75-річна Мері Клейтон протаранила лікарню на Mercedes-Benz, коли поспішала на прийом до лікаря.

В результаті цього загинула одна людина, ще чотири отримали травми.

Автомобіль протаранив припарковану біля будівлі машину і в’їхав у відділення швидкої допомоги, збиваючи медпрацівників.

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Загинула 55-річна Кімберлі Холл. Ще чотири людини отримали поранення, зокрема 29-річна Кайлін Бейлі.

Однак правоохоронці не висунули проти Клейтон звинувачень, оскільки аварія була не умисною, а у крові жінки не знайшли алкогольних і наркотичних засобів.

Кайлін Бейлі звернулася за допомогою до адвоката. Також в аварії звинувачують лікарню, яка не встановила сигнальні стовпчики біля входу у відділення.

Аварія у Мексиці

У Мексиці сталася масштабна ДТП на шосе, що сполучає столицю країни Мехіко і місто Толука-де-Лердо.

Автобус, який прямував в Пуерто-Вальярта, рухався з надмірною швидкістю по мокрому асфальту.

В результаті аварії загинули 13 людей, 24 пасажири – постраждали.