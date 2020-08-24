У Києві з вікна багатоповерхівки випав 7-річний хлопчик

У Звенигородці 30-річна жінка вчинила самогубство на очах у трирічної доньки, вистрибнувши з вікна на четвертому поверсі. Дитина благала маму не робити страшний крок.

Коли швидка привезла її до лікарні, вона ще була жива.

Політравми, тяжка черепно-мозкова травма, переломи нижньої щелепи та кісток тазу не залишили жодного шансу на спасіння.