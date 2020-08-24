У Києві з вікна багатоповерхівки випав 7-річний хлопчик

У Києві внаслідок падіння з вікна 12 поверху загинув 7-річний хлопчик.
Смертельний випадок стався у Дарницькому районі на вулиці Григоренка.
Хлопчик семи років випав з вікна. Лікарям не вдалося реанімувати дитину, смерть наступила миттєво.
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За попередніми даними, чоловік пішов зустрічати дружину і залишив ненадовго дитину на самоті. Як зазначається, батько вийшов на 15 хвилин.
На Черкащині жінка вистрибнула з вікна
У Звенигородці 30-річна жінка вчинила самогубство на очах у трирічної доньки, вистрибнувши з вікна на четвертому поверсі. Дитина благала маму не робити страшний крок.
Коли швидка привезла її до лікарні, вона ще була жива.
Політравми, тяжка черепно-мозкова травма, переломи нижньої щелепи та кісток тазу не залишили жодного шансу на спасіння.