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Факти / Надзвичайні події

У Києві з вікна багатоповерхівки випав 7-річний хлопчик

У Києві внаслідок падіння з вікна 12 поверху загинув 7-річний хлопчик.

Смертельний випадок стався у Дарницькому районі на вулиці Григоренка.

Хлопчик семи років випав з вікна. Лікарям не вдалося реанімувати дитину, смерть наступила миттєво.

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За попередніми даними, чоловік пішов зустрічати дружину і залишив ненадовго дитину на самоті. Як зазначається, батько вийшов на 15 хвилин.

На Черкащині жінка вистрибнула з вікна

У Звенигородці 30-річна жінка вчинила самогубство на очах у трирічної доньки, вистрибнувши з вікна на четвертому поверсі. Дитина благала маму не робити страшний крок.

Коли швидка привезла її до лікарні, вона ще була жива.

Політравми, тяжка черепно-мозкова травма, переломи нижньої щелепи та кісток тазу не залишили жодного шансу на спасіння.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Dreamstime

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