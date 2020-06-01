Втопили, а потім зарізали: у Києві двоє контрактників вбили рибалку, щоб погасити кредит

У Києві на березі Дніпра правоохоронці виявили тіло рибалки, який помер внаслідок численних ножових поранень.

Вбивцями виявилися двоє хлопців 1996 та 1999 років народження, які проходять контрактну службу в ЗСУ.

Повідомляється, що чоловік поїхав рибалити на Жуків острів на своєму авто, а вже за кілька годин зв’язок із ним обірвався.

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Коли розпочалися пошуки автомобіля, поліція натрапила на “нового власника” мікроавтобуса. Слідчі знайшли продавців авто – це були вбивці 44-річного рибалки.

Нападники підкралися до своєї жертви заду і завдали удар ножем в спину. Потім кинули чоловіка у воду, а коли дістали його тіло із води, ще кілька разів вдарили ножем в груди.

– Потім молодики загрузили тіло вбитого рибалки до мікроавтобусу вивезли на іншу сторону острова та закопали. Мікроавтобус згодом продали за $1 800, – повідомили у поліції.

Затримані контрактники пояснили свій вчинок тим, що хотіли швидко погасити кредит, і не знали, де взяти грошей.

– Ми влетіли на гроші, взяли кредит. Запропонував дістати машину у незаконний спосіб – вбити людину, а автівку забрати і продати.

Речник військової служби правопорядку ЗСУ заявив, що буде виясняти, як солдати опинилися за межами частини.

– Це солдати. Йде службова перевірка, йде слідство. Ми бачимо недоліки щодо відбору цих військовослужбовців. Це дійсно жахливий випадок.

У вбитого рибалки залишилася дружина й донька. Він працював сантехніком в одному із житлових комплексів Києва.

Обох солдатів затримали. За скоєний злочин їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

1 червня київські правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який розбещував двох неповнолітніх школярок. Слідство встановило, що дівчата приходили в гості до підозрюваного, який змушував їх вживати алкогольні напої, дивитися відео зі сценами зоофілії, схиляв до статевого акту та навіть продавав інтимні фото школярок на сайтах для дорослих.

Незабаром відбудеться суд, поки чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді перебування у камері СІЗО строком 2 місяці.