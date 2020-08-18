На Харківщині ВАЗ збив молоду жінку з немовлям на пішохідному переході

17 серпня на Харківщині водій ВАЗ-2106 скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу із дитячим візком на пішохідному переході.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Внаслідок ДТП жінку та немовля госпіталізували. Про стан постраждалої та її дитини правоохоронці не повідомили.

Аварія сталася близько 15.15 в селищі Пісочин.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Наїзд на дитину на Одещині

7 липня на Одещині водій автомобіля Dodge допустив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході разом зі своєю тіткою. Від удару дитина загинула на місці.