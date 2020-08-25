На вулиці Зоологічній у Києві п’яний майор за кермом Toyota наїхав на трьох курсанток, які приїхали до вишу забрати форму.

За інформацією поліції, водій у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на дівчат біля будівлі військового навчального закладу.

Всі дівчата отримали переломи кінцівок і були доставлені в лікарню.

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У ЗМІ з’явилася інформація, що одній з дівчат ампутують обидві ноги. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Водій Toyota 1974 року народження затриманий. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція передбачає до восьми років ув’язнення.











Приїхали за формою: у Києві п’яний майор збив трьох курсанток військового вишу (18+) / 3 фотографии

Наїзд на дитину в Одеській області

7 липня в Одеській області водій автомобіля Dodge збив 10-річну дівчинку, що переходила дорогу на пішохідному переході разом зі своєю тіткою.

Від удару дитина загинула на місці.

Фото: dtp.kiev.ua