У Бершаді на Вінничині поліція розслідує жахливе вбивство – чоловік вбив свою кохану та заховав тіло у полі з кукурудзою.

33-річну Ганну родичі та поліція розшукували більше тижня. На труп дівчини натрапили посеред поля, за кілька кілометрів від міста. Тіло пролежало там під палючим сонцем більше тижня.

– Ми її шукали. Ходили до дільничого, по району всьому шукали і всіх питали й не могли найти, – розповідає мати зниклої дівчини Віра Панасюк.

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Родичі загиблої одразу ж вказали на підозрюваного – на коханого жертви.

– Вона розповідала, як він її у погріб закривав. У нього мама померла, бо також він її бив, – розповіла тітка загиблої Любов.

За даними слідства, агресивний коханець розправився з Ганною у своєму власному домі.

Того вечора Анна та Олександр посварилися. А коли закінчилися аргументи озвірілий чоловік схопив металеву кочергу і кілька разів вдарив жінку. Олександр вивіз тіло на велосипеді з візком і викинув у кукурудзі.

Нині він у поліції і чекає на запобіжний захід. Каже – в момент убивства, розум йому затьмарили емоції.

– Я розізлився, вранці проснувся і вже потерпіла мертва. Я дуже злякався і не знав, що робити. Підказати не було кому, – заявив він журналістам.

За вбивство Олександрові тепер світить до 15-ти років тюрми.

Зарізали, бо заступився за дівчину

У Києві від с мертельного ножового поранення помер хлопець, який хотів захистити дівчину від незнайомого нападника.

36-річного вбивцю було затримано у його квартирі, а під час невідкладних обшуків вилучили ніж та інші речові докази.