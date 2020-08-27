Під час стрілянини на трасі Київ – Харків двоє людей отримали поранення, їх доставили до лікарні. Це активісти громадської організації За життя.

У поліції повідоми, що заручників після стрілянини немає. У Харківській області була оголошена поліцейська операція Сирена.

Інформацію про стрілянину під Харковом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство.

Читайте: Розстріл автобуса на трасі Київ – Харків: перші фото та відео

Ввечері 27 серпня на трасі Київ-Харків розстріляли автобус, у якому перебували представники громадської організації За життя.

Зловмисники на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса, зробили кілька пострілів з травматичної зброї і втекли з місця події.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що групу нападників затримали в Красноградському районі Харківської області.