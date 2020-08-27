На трасі Київ – Харків розстріляли автобус – перше відео

Поблизу селища Люботин Харківської області зловмисники на авто Mitsubishi зупинили мікроавтобус Mercedes, на якому їхали представники ГО За життя. Після чого пролунала стрілянина.

У місцеві поліції розповіли, що в результаті події постраждали дві людини.

Правопорушники стріляли з травматичної зброї.

Винним загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.





