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У Новій Зеландії чоловікові дали довічне за стрілянину в мечеті

У Новій Зеландії до довічного ув’язнення засудили австралійця Брентона Тарранта, який у березні 2019 року влаштував стрілянини у двох мечетях. Під час теракту загинула 51 людина, ще 40 дістали поранення.

29-річний Таррант визнав себе винним у вчиненні терористичного акту. В останній день суддя майже годину читав імена загиблих та поранених і розповідав, як Таррант зруйнував їхнє життя.

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Суддя назвав дії австралійця нелюдськими.  Від виступу зловмисник відмовився.

Варто зазначити, що судочинці вперше в історії країни використали найжорстокіше покарання – довічне  ув’язнення без можливості достроково звільнення.

А також це перший терорестичний акт вчинений на території країни.

Теракт у Новій Зеландії

Коли чоловік відкрив стрілянину, в одній мечеті Нової Зеландії перебувало 300 осіб, а вцілому у двох мечетях на молилися 500 осіб.

Відомо, що нападником був австралієць, він скоїв злочин через антиісламську позицію, також у нього були антиімміграційні та антиетнічні погляди.

Першу жертву він розстріляв біля дверей, потім пройшов всередину мечеті і почав стріляти навсібіч. Друга жертва намагалася повзти по коридору до дверей, за що отримала ще кілька куль.

Джерело: ВВС

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