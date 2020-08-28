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Факти / Надзвичайні події

Шість жертв та витік хлору на хімзаводі: ураган Лаура пронісся США

27 серпня ураган Лаура пронісся півднем США, забравши життя щонайменше шістьох людей у штаті Луїзіана. Вік загиблих – від 14 до 68 років.

На той момент урагану присвоїли четверту категорію з п’яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 240 км/год. Але зараз він ослаб до шторму.

Стихія валила дерева, зривала дахи. Також через ураган на хімзаводі в місті Лейк-Чарльз, де виробляють компоненти миючих засобів, стався витік хлору.

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Губернатор штату закликав людей, що живуть поруч з місцем події, не виходити з дому, закрити вікна і двері.

Стихія торкнулася також штатів Техас і Арканзас.

Внаслідок урагану без електрики залишилися понад 800 тис. будинків в Луїзіані та Техасі, а також понад 300 тис. – у Арканзасі.

Шторм Ханна в Техасі

Наприкінці липня 2020 року тропічний шторм Ханна залишив без світла понад 200 тис. будинків у штаті Техас (США), але загиблих не було.

Президент Дональд Трамп тоді ввів режим надзвичайної ситуації в штаті та розпорядився надати Техасу федеральну допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха.

Надзвичайну ситуацію оголосили у 32 прибережних округах штату.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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