27 серпня ураган Лаура пронісся півднем США, забравши життя щонайменше шістьох людей у штаті Луїзіана. Вік загиблих – від 14 до 68 років.

На той момент урагану присвоїли четверту категорію з п’яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 240 км/год. Але зараз він ослаб до шторму.

Стихія валила дерева, зривала дахи. Також через ураган на хімзаводі в місті Лейк-Чарльз, де виробляють компоненти миючих засобів, стався витік хлору.

What’s left of Dequincy, LA after taking on Laura’s eye wall at category 4 strength. #LAwx @spann pic.twitter.com/8WsnswupSf

— EF-5 Hunters (@EF5Hunters) August 27, 2020