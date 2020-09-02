Поліція підтвердила інформацію про напад на нардепа Антона Полякова, який стався 2 вересня у Києві.

За їхніми даними, інцидент відбувся о 4.30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького.

Під час конфлікту невідомий завдав Антону Полякову тілесні ушкодження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Нині поліція розшукує нападників. Їм загрожує штрафу, громадські роботи на строк до 200 годин чи виправні роботи на строк до року.

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Раніше ЗМІ писали про напад на нардепа Антона Полякова. За їхньою інформацією, напад стався близько 05.00 біля кафе Джаз у Шевченківському районі столиці.

Двоє людей завдали нардепу тілесних ушкоджень, після чого зникли на автомобілі Toyota.

Антона Полякова не госпіталізовували, йому надали медичну допомогу на місці.

Виключення Полякова з партії Слуга народу

Восени 2019 року стало відомо про те, що Антона Полякова виключили зі складу партії Слуга народу.

У грудні вона підтвердилася, рішення оголосив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

За словами Полякова, виключення було пов’язано з тим, що він голосує не так, як потрібно партії, і нібито прогулює засідання.

Після цього рішення Поляков деякий час був позафракційним, а пізніше приєднався до депутатської групи За майбутнє.

Джерело: Поліція Києва

Фото: Антон Поляков