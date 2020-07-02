У Кирилівці на базі відпочинку масово отруїлися відпочивальники

У Кирилівці, що у Запорізькій області, на базі відпочинку Дніпровські зорі сталося масове отруєння.

Постраждалих госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні, у них візьмуть аналізи на коронавірус.

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Повідомляється, що стан людей погіршився 1 червня ввечері. У людей почали спостерігати типові симптоми при отруєнні: підвищення температури тіла, блювота.

За словами директора КНП Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини Ірини Мохур, усі потерпілі пов’язують всій стан із прийомом їжі чи купанням у басейні.

– Ми підозрюємо харчове отруєння. Також за розпорядженнями МОЗ ми зобов’язані зробити тести на коронавірус усім, у кого спостерігається підвищення температури, – зазначила Мохур.

Наразі на базі відпочинку працюють медики та поліцейські.

Масові отруєння

Наприкінці травня у Запоріжжі 12 людей госпіталізували до лікарні з діагнозом сальмонельоз.

Відомо, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів.

Сальмонельоз — інфекційне захворювання, яке передаватися через неякісну їжу та воду, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

Джерело: Кирилівська селищна рада