У Кирилівці на базі відпочинку масово отруїлися відпочивальники

У Кирилівці, що у Запорізькій області, на базі відпочинку Дніпровські зорі сталося масове отруєння.
Постраждалих госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні, у них візьмуть аналізи на коронавірус.
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Повідомляється, що стан людей погіршився 1 червня ввечері. У людей почали спостерігати типові симптоми при отруєнні: підвищення температури тіла, блювота.
За словами директора КНП Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини Ірини Мохур, усі потерпілі пов’язують всій стан із прийомом їжі чи купанням у басейні.
– Ми підозрюємо харчове отруєння. Також за розпорядженнями МОЗ ми зобов’язані зробити тести на коронавірус усім, у кого спостерігається підвищення температури, – зазначила Мохур.
Наразі на базі відпочинку працюють медики та поліцейські.
Масові отруєння
Наприкінці травня у Запоріжжі 12 людей госпіталізували до лікарні з діагнозом сальмонельоз.
Відомо, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів.
Сальмонельоз — інфекційне захворювання, яке передаватися через неякісну їжу та воду, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.
Джерело: Кирилівська селищна рада