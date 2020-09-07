Дві людини згоріли у авто: подробиці смертельної ДТП під Запоріжжям

Під Запоріжжям двоє людей згоріли живцем в автомобілі, який потрапив у ДТП. Страшна аварія сталася біля селища Степногірськ, де Daewoo Lanos врізався у Mazda CX.

Легковик Daewoo спалахнув разом з 27-річний водієм та 25-річним пасажиром. Обоє загинули у полум’ї.

У другому легковику їхала родина. Подружжя та їх двійко дітей госпіталізували до лікарні.

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– Водія Mazda затримано, транспортні засоби вилучені. Причини аварії з’ясовуються в рамках досудового розслідування, – заявила речниця поліції Запоріжжя Олена Лебединська.

ДТП на Харківщині

На Харківщині вантажівка протаранила легковик ВАЗ. Аварію відзняли дорожні камери. На них видно, як легковик рушає на зелений сигнал світлофора, а на нього, не збавляючи швидкості, несеться фура.

Водія легковика та чотирьох його пасажирів медики забрали до лікарні.

33-річного далекобійника теж доправили до медзакладу.

ДТП У Києві

У Києві легковик врізався у вантажівку ремонтників. Водій Renault не помітив її попереду.

Постраждали двоє пасажирів легковика, їх доправили у лікарню.

У аварії водій легковика звинувачує дорожників, мовляв, не виставили попереджувальних знаків. Ремонтники стверджують, що ділянка була як слід огороджена.

ДТП під Києвом

У Білій Церкві Київської області фура на швидкості протаранила автомобіль патрульної поліції. Двоє патрульних отримали травми.

Інспектори зупинили водія вантажівки MAN за порушення ПДР. Патрульні припаркувалися позаду з увімкненими проблисковими маячками.

Водій вантажівки Mercedes-Benz в’їхав у службове авто, а потім – зіткнувся з MAN.