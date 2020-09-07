У неділю, 6 вересня, на трасі Запоріжжя-Дніпро сталося зіткнення чотирьох авто. В результаті пригоди травми отримали шестеро осіб.

Постраждали жінки 71 та 29 років, чоловіки 39, 42 та 66 років і 9-річний хлопчик.

71-річна жінка отримала важку закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми кінцівок, травму живота.

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Дитину до лікарні госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом кісток черепу, травмою грудної клітини та живота, чисельними ссаднами кінцівок.

Також струс головного мозку та відкриту черепно-мозкову травму отримав 39-річний чоловік.

Постраждалі наразі знаходяться в лікарнях міста Запоріжжя.

Нещодавно у Запорізькій області водій ВАЗ збив трьох пішоходів. Одна жінка загинула на місці.

Двоє підлітків, 15-річна дівчина і 14-річний хлопець отримали тяжкі тілесні ушкодження.