У Білій Церкві Київської області фура на швидкості протаранила автомобіль патрульної поліції.

В результаті зіткнення двоє патрульних отримали травми.

– Водій фури “не помітив” на узбіччі патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю. Саме у цей час двоє патрульних Аліна та Павло перебували в авто. Патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР, – розповіли у прес-службі МВС.

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Інспектори зупинили водія вантажівки MAN за порушення ПДР. Патрульні припаркувалися позаду з увімкненими проблисковими маячками.

Поки правоохоронці спілкувалися з правопорушником, тією ж дорогою рухалось ще одне вантажне авто Mercedes-Benz, водій якого не помітив автомобілів, які стояли на узбіччі. Спершу він в’їхав у службове авто, а потім – зіткнувся з вантажівкою.



















Не помітив: біля Білої Церкви фура протаранила авто патрульної поліції / 5 фотографий

Аварія під Миколаєвом

На 92 км автодороги Н-24 Благовіщенське – Миколїв сталася ДТП.

Аварія за участю вантажівки Renault Magnum і Opel Zafira сталася біля села Благодатне Арбузинського району.

В результаті події постраждали шестеро пасажирів.