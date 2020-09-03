Старший консультант-експерт Служби безпеки України декілька разів поранив 30-річного чоловіка гумовими кулями, коли відкрив у його бік вогонь з пістолету ПМ-Т.

Попередньо, співробітник СБУ, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, влаштував стрілянину 2 вересня близько 4.00 у розважальному закладі в Харківській області.

Він вистрілив у потерпілого тричі, після чого персонал закладу натиснув на тривожну кнопку та викликав поліцію.

Тяжкість тілесних ушкоджень чоловіка нині встановлюється.

Слідчі Державного бюро розслідувань у Полтаві відкрили справу щодо хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї.

Експерту СБУ загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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П’яний експерт СБУ розстріляв чоловіка із травмата в розважальному закладі / 2 фотографии

Стрілянина в місті Українка

2 вересня на Київщині у місті Українка конфлікт між місцевими та гостями зі столиці переріс у стрілянину з травматичної та мисливської зброї.

Поліція встановила, що до стрілянини причетні 22 людини – 15 місцевих жителів та семеро людей, які приїхали з Києва.