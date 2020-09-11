В ніч на 11 вересня неподалік у Бориспільському районі на Київщині відбулася масштабна ДТП за участю одразу чотирьох автомобілів.

На автодорозі Київ – Харків – Довжанський не розминулися дві вантажівки, мікроавтобус та легкова автівка.

ДТП забрала життя п’ятьох осіб, ще 20 осіб отримали травми тяжкості, 14 з яких було госпіталізовано до лікарні.

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З’ясувалося, що перше зіткнення відбулося між вантажівками DAF FT95 та Mercedec-Benz 1320.

За лічені секунди після цього автомобілі вилетіли на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з ВАЗ та мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

На місці працюють рятувальники ДСНС та патрульна поліція. Всі обставини ДТП встановлюються.

ДТП на Київщині 10 вересня

У Київській області відбулося ДТП за участі трьох авто та мотоцикла, внаслідок чого дві людини загинули, ще двоє отримали важкі травми.

Жінка-водій на автомобілі KIA під час обгону виїхала на зустрічну смугу руху та протаранила авто Mazda, після чого ще зіткнулась з легковиком ВАЗ.

Джерело: Патрульна поліція, ДСНС