Хасидів, які влаштували погром в Умані, депортують з країни

В Умані 9 вересня хасиди-паломники влаштували погром біля могили цадика Нахмана.

Вони зламали огорожу, яка призначена для упорядкованого проходу до святині.

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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що Національна поліція і Міграційна служба України ухвалили рішення депортувати з країни двох громадян Ізраїлю.

– Якщо подібні хуліганські дії триватимуть з боку інших іноземних громадян, вони також будуть депортовані з території України, – зазначив Геращенко.

Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля, устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив… Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 10 сентября 2020 г.

Спалах коронавірусу серед хасидів

На початку вересня коронавірус виявили у шести хасидів в Умані,однак у лікарні міста ліжок для пацієнтів виявилося недостатньо.

8 вересня стало відомо, що для паломників з позитивним результатом тесту на коронавірус в Умані відкриють окремий госпіталь, для контактних осіб діятиме ізолятор.