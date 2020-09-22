В Австралії кити масово викинулися на сушу – 90 особин загинули

В Австралії на узбережжі острова Тасманія відбувся масовий викид китів на берег.

90 з приблизно 270 китів, які опинилися в пастці на мілководді, врятувати не вдалося.

Велика кількість тварин загинула на широкій піщаній косі, тоді коли інші борсалися на мілководді.

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Біологи побоюються, що кількість загиблих китів може вирости.

Настільки масштабного викиду китів у Тасманії не спостерігалося з 2000-х років.

На місці зараз працюють екстрені служби, а операція з порятунку триватиме близько двох днів.

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