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Факти / Надзвичайні події

В Австралії кити масово викинулися на сушу – 90 особин загинули

В Австралії на узбережжі острова Тасманія відбувся масовий викид китів на берег.

90 з приблизно 270 китів, які опинилися в пастці на мілководді, врятувати не вдалося.

Велика кількість тварин загинула на широкій піщаній косі, тоді коли інші борсалися на мілководді.

Читайте: Робота мрії! В Австралії пропонують жити на острові, але є нюанс

Біологи побоюються, що кількість загиблих китів може вирости.

Настільки масштабного викиду китів у Тасманії не спостерігалося з 2000-х років.

На місці зараз працюють екстрені служби, а операція з порятунку триватиме близько двох днів.

В Австралії терміти з’їли дерев’яний дім

В австралійському місті Голд-Кост терміти з’їли стіни будинку вартістю $500 тис. Подружня пара Шон і Сара Сарсон придбала особняк у кінці 2019 року.

Але їх не попередили, що в будинку живуть терміти – будівельний інспектор запевнив їх, що дім у повному порядку.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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