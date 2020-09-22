В Австралії кити масово викинулися на сушу – 90 особин загинули

В Австралії на узбережжі острова Тасманія відбувся масовий викид китів на берег.
90 з приблизно 270 китів, які опинилися в пастці на мілководді, врятувати не вдалося.
Велика кількість тварин загинула на широкій піщаній косі, тоді коли інші борсалися на мілководді.
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Біологи побоюються, що кількість загиблих китів може вирости.
Настільки масштабного викиду китів у Тасманії не спостерігалося з 2000-х років.
На місці зараз працюють екстрені служби, а операція з порятунку триватиме близько двох днів.
В Австралії терміти з’їли дерев’яний дім
В австралійському місті Голд-Кост терміти з’їли стіни будинку вартістю $500 тис. Подружня пара Шон і Сара Сарсон придбала особняк у кінці 2019 року.
Але їх не попередили, що в будинку живуть терміти – будівельний інспектор запевнив їх, що дім у повному порядку.