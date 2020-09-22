В Австралии киты массово выбросились на сушу — 90 особей погибли

В Австралии на побережье острова Тасмания произошло массовый выброс китов на берег.

90 из примерно 270 китов, которые оказались в ловушке на мелководье, спасти не удалось.

Большое количество животных погибло на широкой песчаной косе, в то время как другие барахтались на мелководье.

Читайте: Работа мечты! В Австралии предлагают жить на острове, но есть нюанс

Биологи опасаются, что количество погибших китов может вырасти.

Настолько масштабного выброса китов в Тасмании не наблюдалось с 2000-х годов.

На месте сейчас работают экстренные службы, а операция по спасению продлится около двух дней.

В Австралии термиты съели деревянный дом

В австралийском городе Голд-Кост термиты съели стены дома стоимостью $ 500 тыс. Супружеская пара Шон и Сара Сарсон приобрела особняк в конце 2019 года.

Но их не предупредили, что в доме живут термиты — строительный инспектор заверил их, что дом в полном порядке.