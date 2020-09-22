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Факти / Надзвичайні події

У Харкові затримали чоловіка, який обкрадав храми по усій Україні

На Харківщині затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії крадіжок з храмів на усій території України.

За даними поліції, 31-річний чоловік скоїв сім злочинів у різних регіонах країни.

 – Слідчі викрили його у семи злочинах, які він скоїв на території Харківської, Київської, Житомирської і Чернігівської областей, – повідомляє поліція.

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Зловмисник проникав у храми та викрадав звідти ікони, книги та інші цінні речі. Усе награбоване харків’янин продав через інтернет.

Окрім цього, 31-річний крадій постійно змінював місце проживання, не виходив на зв’язок з рідними, щоб правоохоронні органи його не знайшли.

Наприкінці серпня поліція Харкова затримала зловмисника. Наразі його передано до Новобаварського відділу поліції для подальшого поміщення до СІЗО.

  • затримання крадія
  • затримання крадія
  • затримання крадія
  • затримання крадія
У Харкові затримали чоловіка, який обкрадав храми по усій Україні / 2 фотографии

Крадіжки

На початку вересня 31-річний мешканць Херсона обікрав будинок поліцейського.

Він подорожував Україною з метою грабунку. І під час останньої поїздки крадій пробрався до будинку співробітника поліції у селі Білогородка Київської області, звідки викрав зброю правоохоронця. Незаконні дії зафіксували камери відеоспостереження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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