На Харківщині затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії крадіжок з храмів на усій території України.
За даними поліції, 31-річний чоловік скоїв сім злочинів у різних регіонах країни.
– Слідчі викрили його у семи злочинах, які він скоїв на території Харківської, Київської, Житомирської і Чернігівської областей, – повідомляє поліція.
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Зловмисник проникав у храми та викрадав звідти ікони, книги та інші цінні речі. Усе награбоване харків’янин продав через інтернет.
Окрім цього, 31-річний крадій постійно змінював місце проживання, не виходив на зв’язок з рідними, щоб правоохоронні органи його не знайшли.
Наприкінці серпня поліція Харкова затримала зловмисника. Наразі його передано до Новобаварського відділу поліції для подальшого поміщення до СІЗО.
Крадіжки
На початку вересня 31-річний мешканць Херсона обікрав будинок поліцейського.
Він подорожував Україною з метою грабунку. І під час останньої поїздки крадій пробрався до будинку співробітника поліції у селі Білогородка Київської області, звідки викрав зброю правоохоронця. Незаконні дії зафіксували камери відеоспостереження.