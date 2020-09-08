Правоохоронці затримали 31-річного мешканця Херсона, який подорожував Україною з метою грабежу, а потім повертався до рідного міста, де збував незаконно добуте майно.

Під час останньої вилазки крадій пробрався до будинку співробітника поліції у селі Білогородка Київської області, звідки викрав зброю правоохоронця.

Незаконні дії зафіксували камери відеоспостереження. Чоловік одягнув балаклаву, зняв взуття, переліз через паркан, зайшов до будинку і викрав цінні речі, пристрій для відстрілу гумових куль ПМР-м з набоями та пістолет Glock 17.

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Після звернення потерпілого правоохоронця його колеги провели розшукові дії та знайшли крадія. Чоловік раніше був судимий. Останнім часом їздив до населених пунктів Київської, Вінницької та Одеської областей, де чинив в незаконні дії.







На Київщині злодій-мандрівник обікрав будинок поліцейського / 2 фотографии

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадієві загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Невдала спроба крадіжки

У липні у Києві 42-річний чоловік намагався обікрасти автомобіль.

Він розбив цеглою скло, дістав речі, але не зміг піти з місця події, бо застряг.

Правоохоронці затримали крадія.