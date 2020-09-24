Суд у Бердичеві обрав запобіжний захід для скандальних блогерів, які у квартирі катували жертв, знімали усе на відео і транслювали у прямому ефірі.

На лаві підсудних – Сергій Камінський, Артур Сороченко та Володимир Жмур. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі людини.

Усі троє винними себе не вважають, бо нібито вони просто актори, а їхній бранець погодився зіграти роль жертви. Проте цей чоловік по-справжньому втратив свідомість, а потім лікарі майже добу приводили його до тями.

На кадрах відео їх важко впізнати – у жіночій білизні, перуці, облиті зеленкою – вони б’ють худорлявого чоловіка гумовим шлангом, видирають волосся на голові.

За словами матері потерпілого, ще день таких знущань – і сина вже б не врятували. Його поїли горілкою і щось туди підсипали, тому він нічого не пам’ятає.

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Чоловік розповів, що погодився взяти участь в ігровій відеотрансляції, аби заробити грошей. Проте, коли хотів піти, його утримували силою.

У суді адвокат показав розписку, у якій постраждалий відмовляється від своїх звинувачень, бо отримав 20 тис. грн компенсації. Але це не звільняє підозрюваних від кримінальної відповідальності.

Усі троє так званих блогерів пробудуть під арештом найближчі два місяці, а загрожує їм до 5 років за гратами.

Восени Верховна Рада розгляне урядовий законопроект №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів.

Документ спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року.