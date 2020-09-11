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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі жінка заколола чоловіка шампуром і лишила на березі Дніпра

Поліція Запоріжжя знайшла труп 43-річного чоловіка на березі Дніпра.

Під час проведення слідчих дій з’ясувалося, що головними підозрюваними є дружина та раніше судимий товариш вбитого.

9 вересня під час відпочинку біля води та розпиття алкоголю між компанією друзів стався побутовий конфлікт: чоловіка закололи шампуром для шашликів.

У Запоріжжі жінка заколола чоловіка шампуром і лишила на березі Дніпра

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Незабаром фігурантам буде обрано запобіжний захід, слідство у справі триває.

Джерело: Нацполіція

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