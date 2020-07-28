На сайті парламенту 17 липня зареєстровано урядовий законопроект №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів. Мінімальний розмір виплат – 1 тис. грн, розповів в ефірі одного з телеканалів заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

За його словами, документ спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року, але парламент досі не ратифікував, бо її складно реалізувати.

Банчук сподівається, що народні депутати розглянуть проект закону вже восени.

– Головне, що ми передбачили – потерпілий після отримання висновку судмедексперта і копії інформації з єдиного реєстру досудових розслідувань, що за цим фактом відкрито справу, приходить до місцевого центру безоплатної правової допомоги і, не чекаючи рішення органів розслідування, отримує правову допомогу та мінімальне відшкодування завданої шкоди здоров’ю, – пояснив чиновник.

За його словами, головна мета цього закону – швидка і ефективна допомога.

Щодо регулювання розміру, то суму визначатимуть окремо за кожен вид злочину, але не менше 1 тис. грн.

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– Це буде список. Виходячи з того, від якої дії та якої шкоди особі завдано, вона матиме право на це відшкодування, – сказав Банчук.

Він наголосив, що родичі загиблих внаслідок таких злочинів також матимуть право на таку компенсацію.

В Україні лише від домашнього насильства страждає понад 1,8 млн жінок, проте тільки 10% звертаються за допомогою.

Водночас 23% тяжких злочинів відбуваються саме в сім’ях – щорічно близько 1,5 тис. жінок помирають від рук чоловіків.

Джерело: DOM Preview