PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Щонайменше 1 тис. грн: скільки платитимуть жертвам насильницьких злочинів

На сайті парламенту 17 липня зареєстровано урядовий законопроект №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів. Мінімальний розмір виплат – 1 тис. грн, розповів в ефірі одного з телеканалів заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

За його словами, документ спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року, але парламент досі не ратифікував, бо її складно реалізувати.

Банчук сподівається, що народні депутати розглянуть проект закону вже восени.

– Головне, що ми передбачили – потерпілий після отримання висновку судмедексперта і копії інформації з єдиного реєстру досудових розслідувань, що за цим фактом відкрито справу, приходить до місцевого центру безоплатної правової допомоги і, не чекаючи рішення органів розслідування, отримує правову допомогу та мінімальне відшкодування завданої шкоди здоров’ю, – пояснив чиновник.

За його словами, головна мета цього закону – швидка і ефективна допомога.

Щодо регулювання розміру, то суму визначатимуть окремо за кожен вид злочину, але не менше 1 тис. грн.

Читайте: Перший вирок за домашнє насилля у Києві: 33-річного тирана посадили на три місяці

– Це буде список. Виходячи з того, від якої дії та якої шкоди особі завдано, вона матиме право на це відшкодування, – сказав Банчук.

Він наголосив, що родичі загиблих внаслідок таких злочинів також матимуть право на таку компенсацію.

В Україні лише від домашнього насильства страждає понад 1,8 млн жінок, проте тільки 10% звертаються за допомогою.

Водночас 23% тяжких злочинів відбуваються саме в сім’ях – щорічно близько 1,5 тис. жінок помирають від рук чоловіків.

Джерело: DOM Preview

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка