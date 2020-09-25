На Харківщині біля райцентру Чугуїв розбився літак.

Очевидці зняли на відео масштабну пожежу, яка виникла на місці падіння.

Клас літака і подробиці станом на 21.15 невідомі.

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У Харкові впав літак

Ввечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26 ВПС ЗСУ.

На борту літака, що впав перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил, які здійснювали навчальний політ.

У Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.

Джерело: Netipichnyi_kharkov