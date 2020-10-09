У Житомирській області мисливець з помповою рушницею влаштував справжнє полювання на двох чоловіків, що прийшли до лісу по гриби.
Одному з них він вистрілив у ногу. За словами потерпілого, кілька місяців тому у них був конфлікт, проте і уявити не міг, що дійде до такого.
– Ззаду підійшов. Я повертаюся до нього. Він каже: Ти попався! І вистрелив мені прямо в ногу. Я у шоковому стані починаю тікати від нього, а він – за мною гнатися, – розповів чоловік.
Але не наздогнав, тому взяв у заручники його товариша. Погрози не спрацювали, і він просто пішов геть.
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Для затримання стрільця довелося організовувати спецоперацію в селі Біла Криниця. Правоохоронці оточили його дачу і спробували вмовити здатися. Проте господар не вийшов, а втік городами. Під ранок його знайшли і затримали у Києві.
На допиті він так і не сказав, за що стріляв у сільського грибника. Але є версія, що конфлікт міг статися через жінку.
Підозрюваному інкримунують замах на вбивство, йому загрожує до 15 років.
А поранений нині знаходиться у Радомишльській районній лікарні. У нього роздроблене ліве коліно та поранена права гомілка. Чоловіку зробили операцію.
Стрілянина на вокзалі у Києві
На початку жовтня у Києві на Центральному залізничному вокзалі чоловік вистрілив у знайому з пневматичного пістолета.
Біля одного з кіосків на Вокзальній площі між жінкою та чоловіком виник конфлікт.
У результаті стрілянини більше ніхто не постраждав.