В Житомирской области охотник с помповым ружьем устроил настоящую охоту на двух мужчин, которые пришли в лес за грибами.

Одному из них он выстрелил в ногу. По словам потерпевшего, несколько месяцев назад у них был конфликт, однако и представить не мог, что дойдет до такого.

— Сзади подошел. Я поворачиваюсь к нему. Он говорит: Ты попался! И выстрелил мне прямо в ногу. Я в шоке начинаю убегать от него, а он — за мной гнаться, — рассказал мужчина.

Но не догнал, поэтому взял в заложники его товарища. Угрозы не сработали, и он просто ушел.

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Для задержания стрелка пришлось организовывать спецоперацию в селе Белая Криница. Правоохранители окружили его дачу и попытались уговорить сдаться. Однако хозяин не вышел, а убежал огородами. Под утро его нашли и задержали в Киеве.

На допросе он так и не сказал, за что стрелял в сельского грибника. Но есть версия, что конфликт мог произойти из-за женщины.

Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство, ему грозит до 15 лет.

А раненый сейчас находится в Радомышлянской районной больнице. У него раздроблено левое колено и ранена правая голень. Мужчине сделали операцию.

Стрельба на вокзале в Киеве

В начале октября в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале мужчина выстрелил в знакомую из пневматического пистолета.

У одного из киосков на Вокзальной площади между женщиной и мужчиной возник конфликт.

В результате стрельбы больше никто не пострадал.