У Білій Церкві Київської області 74-річний пенсіонер напідпитку відкрив вогонь у бік галасливої компанії.

Стрілянину чоловік влаштував з балкона четвертого поверху багатоквартирного будинку.

– Він пояснив, що у такий спосіб намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати. В результаті чого одного з відпочивальників було доправлено до медичного закладу, де лікарі йому діагностували поверхневу рану голови, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Поліцейські вилучили у стрілка пневматичну рушницю ІЖ-38.

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Пенсіонеру загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Стрілянина у ТРЦ Києва

10 вересня у ТРЦ на проспекті Оболонському у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої поранено 25-річного хлопця.

Між потерпілим та кількома невідомими нібито виник конфлікт. Один з них дістав травматичну зброю та зробив кілька пострілів.

Постраждалого з пораненнями ніг госпіталізували до лікарні. Іншим учасникам конфлікту вдалося втекти.