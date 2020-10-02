У Києві на Центральному залізничному вокзалі сталася стрілянина.

За попередньою інформацією, біля одного з кіосків на Вокзальній площі між жінкою та чоловіком виник конфлікт.

Після цього чоловік вистрілив у знайому з пневматичного пістолета. Потерпіла отримала незначне ушкодження нижньої кінцівки, але від допомоги лікарів відмовилася.

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На щастя, в результаті стрілянини більше ніхто не постраждав. Наразі всіх учасників конфлікту доставили до відділу поліції для з’ясування обставин.

Вже проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація інциденту.

Напередодні, 30 вересня, стрілянина сталася у Білій Церкві. Правоохоронці затримали зловмисника, який, за словами очевидців, дістав зброю поблизу магазину та кілька разів вистрілив.