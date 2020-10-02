PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Стрілянина на залізничному вокзалі в Києві: постраждала жінка

У Києві на Центральному залізничному вокзалі сталася стрілянина.

За попередньою інформацією, біля одного з кіосків на Вокзальній площі між жінкою та чоловіком виник конфлікт.

Після цього чоловік вистрілив у знайому з пневматичного пістолета. Потерпіла отримала незначне ушкодження нижньої кінцівки, але від допомоги лікарів відмовилася.

Читайте: На Київщині п’яний пенсіонер розстріляв галасливу компанію

На щастя, в результаті стрілянини більше ніхто не постраждав. Наразі всіх учасників конфлікту доставили до відділу поліції для з’ясування обставин.

Вже проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація інциденту.

Напередодні, 30 вересня, стрілянина сталася у Білій Церкві. Правоохоронці затримали зловмисника, який, за словами очевидців, дістав зброю поблизу магазину та кілька разів вистрілив.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх