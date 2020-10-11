Трагедія сталася в одному з селищ Бериславського району на Херсонщині. Закривавлена жінка серед ночі прибігла до сусідів і розповіла, що її 21-річний син вбив батька, а їй вдалося втекти.

У потерпілої численні ножові поранення. Нині вона у реанімації, але стан уже задовільний.

На місці вбивства поліція виявила тіло 61-річного чоловіка, а за 300 м від будинку – скривавлений одяг сина потерпілих.

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Згодом з’ясувалося, що вночі в будинку сталася сварка, під час якої хлопець завдав батькові чотири ножових удари, а потім почав шматувати ножем і матір.

Коли мати втекла, він розкидав речі та повибивав вікна, щоб зімітувати напад на будинок, позбувся закривавлених речей та переодягнувся.

Затримали підозрюваного за кілька годин. Він робив вигляд, що нібито не причетний до злочину, але докази свідчили про протилежне.

Порушено кримінальне провадження за двома статтями ККУ: ст. 15 – Замах на злочин та ч. 2 п. 1 ст. 115 – Умисне вбивство.

Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

На Херсонщині мати втопила 4-річного сина

Тиждень тому в Скадовському районі Херсонської області на березі Північно-Кримського каналу знайшли тіло чотирирічного хлопчика.

Згодом у вбивстві зізналася його мати. Дитина важко хворіла, а останнім часом її стан погіршився, і жінка вирішила покінчити їх життя самогубством.

Але їй вдалося врятуватися, а хлопчик потонув.