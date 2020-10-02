У Запоріжжі 20-річний хлопець вбив жінку заради грошей. Жертву він знав, адже проживав поряд.

– Жінка жила з 10-річним сином і того дня вони збиралися до дідуся. Однак, онук зателефонував йому і сказав, що повернувся зі школи, але мама не відкриває двері. Чоловік приїхав і виявив у квартирі тіло доньки, – розповіли у ГУ НП у Запорізькій області.

Чоловік вбив жінку заради наживи. Він прихопив із собою мобільний телефон, два ноутбуки з документами, €650, 1 тис. грн, чотири банківські картки та навіть торт, з яким жінка поверталася додому.

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– 20-річний сусід дочекався жінку біля ліфта, вдарив її по голові, забрав ключі від квартири та затягнувши жертву всередину, задушив. Далі зловмисник виніс з оселі все цінне майно і втік, – додали у поліції.

Підозрюваному загрожує покарання за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Загибель співробітниці посольства

На одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США Санвер Нікаело.

Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вул. Толбухіна. Її госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла.