Хабарництво на Вінничині: начальник отримав 5 тис. доларів

На Вінничині затримали начальника одного із відділків Нацполіції під час отримання хабаря у розмірі $5 тис.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав від місцевого жителя $5 тис., щоб продовжити строк договору оренди землі.

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Зловмисника затримали одразу після того, як він отримав хабар.























$5 тис. за продовження оренди землі: на Вінниччині поліцейський погорів на хабар / 6 фотографий

Нині слідство вирішує питання щодо підозри чоловіку та готує для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

В Івано-Франківську начальника судмедекспертизи спіймали на хабарі

Начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи та судово-медичного експерта одного з міжрайонних відділень затримали за отримання $4 тис.

Хабар начальник отримав від санітара установи за призначення на посаду судмедексперта. Затриманим повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Фото: ДБР