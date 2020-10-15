Голова дільничної виборчої комісії в Одесі разом зі спільником одержали $43,5 тис. за списки виборців, які мали голосувати за конкретних кандидатів однієї з партій на місцевих виборах 2020.

За даними слідства, вони організували так звану сітку із 1 тис. одеситів, яким пообіцяли винагороду за голосування на користь вказаних кандидатів.

Один голос виборця оцінювався у 1-2 тис. грн.

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$43,5 тис. на підкуп виборців: в Одесі затримали голову виборчої комісії / 2 фотографии

Підкуп виборців на Чернігівщині

У Бахмачі в авто одного з керівників структурних підрозділів райдержадміністрації поліція знайшла гроші та списки виборців.

Вони вказують на організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил і кандидата в депутати парламенту в окрузі №208.

У нього вилучили списки виборців із зазначенням так званих десятників і 66 тис. грн.